Ot toplamaya çıktıktan sonra kaybolan Menşure teyzeden 2 gün sonra sevindiren haber

Kayseri'nin Felahiye ilçesinde 2 gün önce ot toplamak için evden ayrılan ve kaybolan 70 yaşındaki Menşure teyze, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Yaşlı kadını gören yakınları sarılarak hasret giderdi.

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  • 05.06.2023 16:20
  • Güncelleme: 06.06.2023 16:22
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Ot toplamaya çıktıktan sonra kaybolan Menşure teyzeden 2 gün sonra sevindiren haber
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Felahiye ilçesinde 2 gün önce ot toplamak için evden ayrılan ve kaybolan 70 yaşındaki Menşure teyze, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu. Yaşlı kadını gören yakınları sarılarak hasret giderdi.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan Menşure Dumlu, 2 gün önce ot toplamak için evden ayrıldı. Menşure Dumlu’nun geri dönmemesi üzerine yakınları tarafından kayıp ihbarında bulunuldu. İhbarın ardından 30 kişilik ekip yaşlı kadının kaybolduğu yerde arama çalışması başlattı. Felahiye Belediye Başkanı Vural Coşkun’un da katıldığı aramada seferber olan ekipler, Menşure Dumlu’yu sağ olarak buldu. Yaşlı kadını gören yakınları da sarılarak hasret giderdi.

Dumlu, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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