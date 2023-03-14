Otel odasında ölü bulunan çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddiası

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

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  • 14.03.2023 22:53
  • Güncelleme: 15.03.2023 12:02
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Otel odasında ölü bulunan çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği iddiası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kaldıkları otel odasında ölü bulunan yeni evli çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, otel çalışanları balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya’ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24), çifti telefonlarına bakmayınca durumdan şüphelenendi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin yaşamlarını yitirdiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de, güvenlik önlemi alarak oda da inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedenleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmişler

Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıklarını odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Otel işletmecisi gözaltında

Öte yandan, jandarma ekiplerinin otel işletmecisi E.A.’yı gözaltına aldığı öğrenildi.

İHA

Kayseri Gündem
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