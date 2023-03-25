Otel odasında ölü bulundu

 Kayseri'de kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs otel odasında ölü bulundu.

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  • 25.03.2023 09:28
  • Güncelleme: 25.03.2023 09:28
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Otel odasında ölü bulundu

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde yaşandı. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek şahıs otel odasında ölü bulundu. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırırken polis ekipleri de çevrede güvenlik önemli alarak inceleme başlattı.

1ha

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