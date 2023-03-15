Otelde balayındaki çiftin ölümüyle ilgili 3 tutuklama

Nevşehir'de kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

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  • 15.03.2023 18:16
  • Güncelleme: 16.03.2023 09:22
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Otelde balayındaki çiftin ölümüyle ilgili 3 tutuklama
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de kaldıkları otelde karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren çiftin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Ortahisar beldesinde bulunan bir otelde meydana gelen olayda, balayını geçirmek için geçtiğimiz pazar akşamı Kapadokya’ya gelen Mutlu (27) ve Kader Akbaş (24) çifti telefonlarına bakmayınca, otel çalışanları durumdan şüphelendi. Odaya giden ekipler, kapıyı açınca çiftin hareketsiz şekilde yattığını gördü. İhbar üzerine otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede talihsiz çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma ekipleri de güvenlik önlemi alarak odada inceleme yaptı. Mutlu-Kader çiftçinin cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenmişler

Yapılan otopsi sonucunda çiftin ilk belirlemelere göre kaldıkları odanın altında bulunan kazan dairesinden çıkan karbonmonoksitin odalarına sızması sonucu zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri otelde tekrar inceleme yaptı. Otel odasının altında bulunan kazan dairesinden veya bacadan sızan karbonmonoksit gazının odaya nasıl ve nereden girdiği araştırılıyor.

Baca iki gün önce temizlenmiş

Sonradan monte edildiği iddia edilen bacanın, otelin kalorifer dairesinden otele yapışık olarak yapıldığı öğrenildi. Bacalar örülürken 4’lü duvar şeklinde örülmesi gerektiği belirtilirken, genç çiftin ölümüne neden olan bacanın binaya yapışık olarak örüldüğü ve 4. duvarının yerine otel duvarından yararlanıldığı belirtildi.

Genç çiftin yaşamını yitirdiği otelin bacasının iki gün önce temizlendiği öğrenilirken, bacanın temizliğini yapan Ahmet B. de jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri bacanın temizliği sırasında herhangi bir hasarın olup olmadığını araştırıyor.

2017 yılında ruhsat almış

Fatih Ü. tarafından 2017 yılında yapılan otel, E.A. tarafından kiralanarak işletmeye açıldı. Otelin dışında bulunan ve bir cephesi otele yapışık olan kalorifer bacasının projeye uygun olup olmadığı da inceleniyor.

3 tutuklama

Olayın ardından yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan otel işletmecisi E.A., otel müdürü T.U. ve bacacı A.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA

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