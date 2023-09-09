Oto ekspertiz yaptıracaklar dikkat!

Araç, alım-satımı yaparken kurumsal oto ekspertizin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Auto King Oto Ekspertiz Yöneticisi Davut Sayın, “Biz ekspertiz olmadan önce kurumsal firmaların bayilerinde kurs görüyoruz ve TSİ onayı alıyoruz. Ama merdiven altı firmalarda herhangi bir kurs ve yetki belgesi olmadığı için hizmet sorası verdikleri belgenin de yetkisi olmuyor” dedi.

Araç ekspertizleri, potansiyel sorunları önceden tespit ederek, ileride karşılaşılabilecek büyük masraflardan ve güvenlik risklerinden kaçınmayı sağlarken aracın gerçek piyasa değerini belirlemenize yardımcı olur. Oto ekspertiz hakkında dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Auto King Oto Ekspertiz Yöneticisi Davut Sayın, “Araç alıp-satan vatandaşlarımızın özellikle kurumsal firmaları seçmelerini rica ediyorum. Merdiven altı firmaları tercih ettikleri zaman araç alım satımlarında belirli hasar kayıtları çıkmayabilir. Vatandaşlar işi bilmeyen bir ekspertize gittikleri zaman başları ağrıyabilir. Biz ekspertiz olmadan önce kurumsal firmaların bayilerinde kurs görüyoruz ve TSİ onayı alıyoruz. Ama merdiven altı firmalarda herhangi bir kurs ve yetki belgesi olmadığı için verdikleri belgenindi yetkisi olmuyor. Çoğu firmalarımız ne yazık ki 2 parça,3 parça araç yapıyorlar. Kursa gitmeyen merdiven altı bir firma bir araçta birleşim olduğunu, işlem veya hasar olduğunu ne yazık ki göremiyor” ifadelerini kullandı.

‘BOYANMIŞ BİR ARAÇTA MUHAKKAK BİR HATA VARDIR’

Sonradan boyanmış bir araçta muhakkak bir hata olduğunu ifade den Sayın, “Bir aracın kendi parçasının sökülüp, işlem görmüş ve takılmış haline sök-tak diyoruz. Ya da başka bir yerden orijinal parça alınmış takılmıştır. Buna da biz sök-tak diyoruz. Sök-tak ayrı bir şey değişim de ayrı şey demektir. Fabrika çıkışı her aracın astar rengi ve seri kodu olur. Çoğu araçların arka ve ön tampon ve çamurlukları plastik olarak çıktığı için ve plastiğinde herhangi bir değer kaybı olmamasından tamponlarda boyaya ve değişime bakılmıyor. Ama yeni model araçların ön 2 çamurluklarında fabrika çıkışı üretim tarihi seri numaraları oluyor. Plastik dahi olsa onlara bakılıyor. Ama ön ve arka tamponlarda herhangi bir seri numarası olmadığı için ve değişimde hasar kaybına uğramadığı için bakılmıyor. Boyanmış bir araçta muhakkak bir hata vardır. Sonradan boyanan aracın kapı içlerinde kapı üslerinde dalgalanmalar olabilir. İlk önce aracın kapı içi mikronu alınır. Bir aracın kapı içi mikronunun değerleri ortalama 89-90 arası geliyorsa bu aracın tavan mikronu ortalama 110-120 gelir. Bu aracın tavanında folyo olduğu için ortalama 195 gelir. Folyo olmasına rağmen bütün değerler birbirini tutuyorsa bu aracın tavanında herhangi bir boya yoktur” şeklinde konuştu.

‘ARIZA TESPİT CİHAZIMIZLA KİLOMETRENİN DEĞİŞTİĞİNİ YA DA OYNANDIĞINI GÖREBİLİYORUZ’

Arıza tespit cihazıyla bir aracın kilometresinin değiştiğini ya da oynandığını anlayabildiklerini söyleyen Sayın, “Bir aracın Airbaglerinin açılıp açılmadığını öncelikle aracın göğüs kaplamasında sonradan kaplama olup olmadığına bakıyoruz. Eğer kaplama yoksa aracın emniyet kemerlerinin bulunduğu kısımda airbagleri çalıştıran bir fişek var ona bakıyoruz. Emniyet kemerini sökerek fişeklemeyi kontrol ederiz. Herhangi bir kaynak, kablo bağlantısı veya kısa devre var mı diye. Her aracın kendi model markasına göre airbag tarihi vardır. Bu tarihlere de bakarız. Bunlara baktıktan sonra açılıp açılmadığını anlarız. Özellikle dizel araçlarda 2004 ve üstlerin de araçlar fabrika çıkışında araçlara kilometre ünitesi yerleştirdi. Arıza tespit cihazımızla kilometrenin değiştiğini ya da oynandığını görebiliyoruz” diye konuştu.