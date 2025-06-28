Oto ekspertiz yaptırırken dikkat edilecek hususlar?

Sıfır veya ikinci el araç alan vatandaşlar araçlarında bir sorun olup olmadığını öğrenmek maksadıyla oto ekspertiz firmalarının yolunu tutuyor.

Oto ekspertiz uzmanı Berk Yıldız, ekspertiz yaptırmaya gelen sürücülere gerçekleştirdikleri işlemler ve testler hakkında bilgiler vererek, “Müşterimizi bekleme salonunda ağırladıktan sonra bilgi işlemci arkadaşımız tarafından yapılacak paket ve fiyat konusunda bilgiler veriyoruz. Ardından profesyonel ustalarımız seçilen pakete göre araca işlem uygulayıp raporluyor. Aracı içeri aldıktan sonra, müşterimizin seçtiği paket doğrultusunda araca kaporta, boya, değişen, şase, panel, podye, airbag, conta kaçak testi, motor mekanik testleri, sıvı testleri, fren süspansiyon ve amortisör testleri yapılıyor. Airbag paketi seçilmişse fiziksel olarak bakıyoruz. Araç elektrikliyse Kayseri’de ilk ve tek olan batarya ölçüm cihazı ile ölçüm yapıyoruz. Bu ölçüm cihazıyla bataryanın pil ömrünü ve durumunu ölçebiliyoruz. Robotik cihazlarla ve profesyonel ekipmanlarımızla gelen müşterilerimize hizmet sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘VATANDAŞLARIMIZ KURUMSAL EKSPERTİZLERE GİTMELİ’

Ekspertiz yaptıracak sürücülerin nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgiler de veren oto ekspertiz uzmanı Berk Yıldız: “Oto ekspertiz konusunda en önemli durumlar; airbag, şase ve kilometre düşürülme durumlarıdır. Bu tarz durumların önüne geçebilmek için, vatandaşlarımızdan kurumsal bir ekspertize gitmeye ve tüm testlerden araçlarını geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Ekspertiz yaptıran vatandaşlarımızın; ekspertiz raporunun güvenilirliğine, tarafsız olmasına ve firmanın kurumsal bir firma olduğuna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü merdivenaltı firmalarda ekspertiz yapıldığında karşısında muhattab bulamayabilir. Bu da kendisine maddi-manevi zararlar açabilir. Mahkemede geçerliliği olan; TS belgeli, hologramlı ve seri numaralı belgeleri müşterilere sunuyoruz. Biz raporlarımızın arkasındayız. Raporlarımızın seçilen pakete göre 1 yıl 1000 kilometre, 3 yıl 5000 kilometre garantisi vardır” şeklinde konuştu.