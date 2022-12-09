Oto Hırsızlığını Önlemek İçin Denetimler Aralıksız Sürüyor

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince kent genelindeki denetimler aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre; ’Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı’ suçları ile mücadele çerçevesinde ’çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli’ gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi/Kocasinan/Talas Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin ortak katılımıyla denetimler yapıldı. Yapılan denetimde; toplam 26 motosiklet, 12 araç ve 190 şahsın sorgusu yapıldı.

Denetimler neticesinde; 2 araç trafikten men edildi, 9 araca ise 7 bin 712 TL para cezası uygulandı.