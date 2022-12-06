Oto Hırsızlık ekiplerinden Motosiklet ve Otomobil Denetimi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde 200 araç ve 243 şahsın sorgusu yapılırken, 15 araca toplan 23 bin TL cezai işlem uygulandı.

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  • 06.12.2022 16:42
  • Güncelleme: 06.12.2022 16:52
Oto Hırsızlık ekiplerinden Motosiklet ve Otomobil Denetimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan denetimlerde 200 araç ve 243 şahsın sorgusu yapılırken, 15 araca toplan 23 bin TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre ’Oto Hırsızlığı, Motosiklet Hırsızlığı’ suçları ile mücadele çerçevesinde ’çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli’ gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs yada şahısların yakalanması amacıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi/Kocasinan/Talas Devriye Ekipler Amirliği ekiplerinin katılımıyla ortak denetim yapıldı. Yapılan denetimde; 21 motosiklet, 179 aracın ve 243 şahsın sorgusu yapıldı. Denetimlerde 15 araca çeşitli maddelerden toplam 23 bin 776 TL para cezası uygulandı.

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İHA

Kayseri Gündem
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