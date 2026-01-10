Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu
Kayseri Oto Sanatkarı Odası seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Şeyhi Odakır, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Kayseri Oto Sanatkarı Odası seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplanda Divan Başkanlığını TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan üstlendi. Genel kurul maddeleri üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi. Tek listenin yarıştığı başkanlık seçimlerinde, Başkan Şeyhi Odakır yeniden başkan seçildi.
Başkan Odakır konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Seçimlerimiz hayırlı olsun. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemimizi tamamladık. Artık tecrübe dönemini hep birlikte yaşayacağız, tecrübelerimizi konuşturacağız. Yeni dönem üyelerimize, esnafımıza, şehrimize hayırlı olsun. Genel kurula katılan misafirlerimize, üyelerimize teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.