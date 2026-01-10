Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu

Kayseri Oto Sanatkarı Odası seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Başkan Şeyhi Odakır, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu

Kayseri Oto Sanatkarı Odası seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlendi. Toplanda Divan Başkanlığını TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan üstlendi. Genel kurul maddeleri üyeler tarafından oy birliği ile kabul edildi. Tek listenin yarıştığı başkanlık seçimlerinde, Başkan Şeyhi Odakır yeniden başkan seçildi.

Başkan Odakır konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Seçimlerimiz hayırlı olsun. Çıraklık, kalfalık ve ustalık dönemimizi tamamladık. Artık tecrübe dönemini hep birlikte yaşayacağız, tecrübelerimizi konuşturacağız. Yeni dönem üyelerimize, esnafımıza, şehrimize hayırlı olsun. Genel kurula katılan misafirlerimize, üyelerimize teşekkür ediyor, genel kurulumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu
Oto Sanatkarları Odası Başkanı Şeyhi Odakır oldu
Kayseri'de pazar günü 'Yağmurlu' geçecek
Kayseri’de pazar günü “Yağmurlu” geçecek
Anne babasını aramayıp sormayanlar dikkat! Miras hakkınızı kaybedebilirsiniz
Anne babasını aramayıp sormayanlar dikkat! Miras hakkınızı kaybedebilirsiniz
Aralarında Kayseri'den hakemlerin de bulunduğu bahisçiler için PFDK kararı açıklandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Aralarında Kayseri’den hakemlerin de bulunduğu bahisçiler için PFDK kararı açıklandı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
İYİ Partili Yücel'den iktidara: 'Emekli perişan, yapılan zam marifet mi sayılıyor?'⁠⁠⁠⁠⁠⁠
İYİ Partili Yücel’den iktidara: “Emekli perişan, yapılan zam marifet mi sayılıyor?”⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Türk Metal 1963 Spor - Erciyes 38 FK: 2-0⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Türk Metal 1963 Spor - Erciyes 38 FK: 2-0⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!