Oto yıkamacılardan sabit fiyat önerisi: 'Tek çatı altında toplanalım'

Kayseri'de oto yıkama işi yapan Şenol Kılıç, oto yıkamada sabit fiyat tarifesinin uygulanması için sadece oto yıkamacıların yer aldığı bir oda kurulması gerektiğini söyleyerek, 'Benim bir vatandaş olarak şahsi talebim, herkesin bir odaya bağlı olmasıdır' dedi.

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  • 31.01.2023 13:54
  • Güncelleme: 31.01.2023 15:35
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Oto yıkamacılardan sabit fiyat önerisi: 'Tek çatı altında toplanalım'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de oto yıkama işi yapan Şenol Kılıç, oto yıkamada sabit fiyat tarifesinin uygulanması için sadece oto yıkamacıların yer aldığı bir oda kurulması gerektiğini söyleyerek, “Benim bir vatandaş olarak şahsi talebim, herkesin bir odaya bağlı olmasıdır” dedi.

Oto yıkama fiyatlarında cüzi bir miktar artış yaparak, 90 TL olan yıkama fiyatını 100 TL’ye çıkarttıklarını söyleyen oto yıkamacı Şenol Kılıç, bazı oto yıkamacıların 150 TL’ye kadar araç yıkadığını, sabit fiyat önerilerinin ise bütün oto yıkamacıları, ‘Oto Yıkamacılar Odası’ adı altında bir araya getireceğini ifade etti.

“Oda kurularak, sabit taban ve tavan fiyatı belirlensin”

Bütün oto yıkamacıların bir araya gelerek, oda kurmaları ve kurulan odanın sabit bir şekilde fiyat belirlemesi gerektiğini dile getiren oto yıkamacı Şenol Kılıç, “Malum ülke olarak bazı sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Aslında dünya genelinde bu şekilde, biz bunun bilincindeyiz. Oto yıkama konusunda farklı yıkamacılarda farklı farklı fiyatlar var. Ancak biz oto yıkama ücretlerini 100 TL yaptık. Farklı yerlerde 120, 130 ve 150 TL olarak da yıkanan araçlar var. Herkes üzerine düşen vatandaşlık görevini yaparsa bu zor günleri hep beraber atlatırız. Biraz da ‘el vicdan’ diyelim. Vatandaş olarak ülkemizin yanında olmamız gerekiyor. Bazı şeylerde fedakarlık yapmamız gerekiyor. Yıkama ücretimiz 90 TL’ydi. 100 TL yaptık. Biz burada bir odaya bağlı değiliz. Oto Yıkamacılar Odası gibi bir oda yok. Bugün Kayseri’de 500’ün üzerinde oto yıkamacı var. Benim bir vatandaş olarak şahsi talebim, herkesin bir odaya bağlı olması. Yani taban ve tavan fiyatını bir oda belirlesin. Bu fiyatları bir kurum belirlesin. Ancak şu anda böyle bir kurum olmadığı için herkes kendi kafasına göre fiyat artışına gidiyor. Kendi isteğine göre rekabet yapıyor. Fiyatları indiriyor ya da artırıyor. Bu da iyi bir şey değil” şeklinde konuştu.

Kılıç; “Bazı şeylerde biraz yükselme oldu. Bunu inkar etmiyoruz. Ancak toptancı kendine göre, komisyoncu kendine göre fırsatçılık yapıyor. Bu da haliyle bize yansıyor. Yansıdığı zamanda bizde ister istemez fiyat artırıyoruz. Biz yine çok cüzi bir miktar artırdık. 10 TL gibi bir artışımız oldu. Onu da zorunlu olarak yaptığımızı belirtmek istiyorum. Vatandaşlar dükkana geliyorlar ‘biraz pahalı değil mi’ diyorlar. Biz kendilerine durumu açıklıyoruz. Bu şekilde pek fazla tepki almıyoruz. Bizim dürüst esnaf olduğumuzu herkes biliyor. Elimizden geleni yaptığımızı biliyorlar. Fırsatçılık yapmadığımızı da biliyorlar. Ondan dolayı da müşterilerimizden pek fazla tepki almıyoruz. Yoğunluğumuz mevsim itibariyle yaza oranla biraz düşük. Ancak yine sağ olsunlar gereken ilgiyi gösteriyorlar” diye konuştu.

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İHA

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