Otobüs bilet fiyatları yüzde 30 arttı

Ramazan Bayramı’nı sevdikleriyle geçirmek isteyenler otogarın yolunu tuttu. Ancak bayram tatilinin 3,5 gün olması nedeniyle birçok kişi yer değiştirmemeyi tercih etti. Kayseri Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde de önceki bayram yoğunluğundan eser kalmadı. Akaryakıta gelen zamlar ise otobüs bilet fiyatlarına yansıdı.

“Geçen bayramlara göre yoğunluğun az olduğunu söyleyen Yazıhane İşletmecisi Efendi Karakuş, “Şu an için ek seferler açılmadı. Ama bayram sonrası yoğunluk bekliyoruz, ek sefer açabiliriz. Bu bayram öncesinde genelde aileler ve öğrenciler bilet alıyor. Üniversiteler açık olsaydı yoğunluğumuz daha fazla olabilirdi. Deprem bölgesine yakın olduğumuz için depremzede yolcularımız genel olarak daha çok yolculuk yapıyorlar” dedi.

Otobüs bilet fiyatlarının da geçen seneye oranla yüzde 30-40 civarında yükseldiğini belirten Karakuş, bu fiyatların kış tarifesi olduğuna işaret etti. Karakuş, “Geçen seneye göre yüzde 30-40 artış aslında çok yüksek değil. 2020’nin sonlarına doğru baya bir artış olmuştu. Mazot fiyatları göreceli olarak değiştiği için belli olmuyor fiyatlarımız. Günü birlik artıp, düşebiliyor. Ama uçak biletlerine ve mazot fiyatlarına göre otobüs bilet fiyatlarımız gayet makul. Otobüs bilet fiyatlarında kış sezonundaki fiyatlarla işlem yapıyoruz. Henüz yaz sezonu fiyatlarına da geçmedik” ifadelerini kullandı.

Kayseri merkezli çevre ve büyük kentlere otobüs ve uçak bileti fiyatları ise şu şekilde;

Kayseri-Ankara: 120 TL

Kayseri-İstanbul: 320 TL

Kayseri-Elazığ: 300 TL

Kayseri-Diyarbakır: 400 TL

Kayseri-Antalya: 300 TL

Kayseri-Bodrum: 350 TL

Kayseri-İzmir: 300 TL

Uçak bilet fiyatları ise şu şekilde;

Kayseri-Ankara (İstanbul Aktarmalı): 1.466 TL

Kayseri-İstanbul: 436 TL

Kayseri-Elazığ (İstanbul-Ankara Aktarmalı): 1.686 TL

Kayseri-Diyarbakır (İstanbul Aktarmalı): 1.636 TL

Kayseri-Antalya: 1.449 TL

Kayseri-Bodrum (İstanbul Aktarmalı): 1.353 TL

Kayseri-İzmir (İstanbul Aktarmalı): 1.315 TL.