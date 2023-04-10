Otobüs Filosu Gençleşiyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım konforunu arttırmak amacıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna 12 adet körüklü otobüsü ekledi. Büyükşehir'in otobüs filosunda, ömrünü tamamlayıp hizmetten çekilen ve yeni alınan araçlar ile mevcut filonun yaş ortalaması 13'ten 11'e düşerken, 18 metrelik araç filosunun yaş ortalaması 11'den 5'e düştü.

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  • 10.04.2023 11:28
  • Güncelleme: 10.04.2023 13:20
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Otobüs Filosu Gençleşiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım konforunu arttırmak amacıyla Kayseri Ulaşım A.Ş. filosuna 12 adet körüklü otobüsü ekledi. Büyükşehir’in otobüs filosunda, ömrünü tamamlayıp hizmetten çekilen ve yeni alınan araçlar ile mevcut filonun yaş ortalaması 13’ten 11’e düşerken, 18 metrelik araç filosunun yaş ortalaması 11’den 5’e düştü.

Kayseri’yi, altyapı, şehirleşme, tarım ve hayvancılık, eğitim, sağlık, spor ve turizm gibi hemen her alanda daha da ileriye taşımak amacıyla çalışmalarını aralıksız şekilde sürdüren Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ulaşım alanında önemli adımlar atıyor. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi’nin yeni aldığı ve filosunu gençleştirdiği 12 adet körüklü otobüs teslim alındı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ulaşım ağı çerçevesinde bir yandan gelişip, genişlerken, bir yandan da Kayseri’mizde yeni yollar açmakta, mevcut yollarımızda da yenileme ile genişletme dokunuşlarını da hem demir yolu konusunda hem de kara yolu konusunda ivedilikle yapmaktayız. Yaptığımız çalışmalarla Kayseri’mizde güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım sağlamayı hedeflerken, bu hedeflerimize de şükürler olsun ulaşmaktayız” dedi. Büyükkılıç, ulaşım filosuna 18 metre uzunluğunda alçak tabanlı 12 adet yeni körüklü otobüs ekleyen Büyükşehir Belediyesi’nin yüksek kapasiteli, konforlu, engelli dostu otobüsleri ile ulaşım filosunu da gençleştirdiğini kaydederek, “12 tane körüklü otobüsümüz, her biri 150 kişi taşıyabilen, hem çevreciliği ile hem engelli dostu anlayışıyla, konforuyla, ergonomik bakış açısıyla ve tabi ki yenilikle vatandaşlarımıza hizmet yolundadır.. Yenilenen ulaşım filomuzla hizmetin kalitesini arttırıp, yaş ortalamasını da aşağıya çekmek suretiyle Kayseri’mize yakışan bir şekliyle hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Ömrünü tamamlayıp hizmetten çekilen ve yeni alınan araçlar ile mevcut filonun yaş ortalaması 13’ten 11’e düşerken, 18 metrelik araç filosunun yaş ortalaması 11’den 5’e düştü. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 adet 18 metrelik otobüs teslim alınarak filoya dâhil edildi. 141 ve 155 yolcu kapasiteli, engelli dostu, alçak tabanlı, iç ve dış kamera sistemi ile güvenli yolculuk, Yolcu Bilgilendirme Sistemi, teknolojik donanımlar ve klima sistemi ile yolcu konforunu arttıracak olan yüksek kapasiteli araçlar, resmî işlemler ve plaka işlemleri tamamlandıktan sonra yolculara hizmet vermeye başlayacak.

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İHA

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