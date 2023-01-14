Otobüs şöförü ile kurye sözlü tartışmaya girdi, belediye işlem yaptı

Niğde'de trafikte tartışan halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan sözlü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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  • 14.01.2023 19:54
  • Güncelleme: 14.01.2023 19:54
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Otobüs şöförü ile kurye sözlü tartışmaya girdi, belediye işlem yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de trafikte tartışan halk otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yaşanan sözlü kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şahinali Mahallesi Emin Erişingil Bulvarı Niğde Adliyesi yanında Niğde Belediyesi Özel Halk Otobüsü şoförü ile motosikletli kurye arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma başladı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde otobüs şoförü camdan küfürler ederek otobüsten inerek motorsikleti tekmeleyerek zarar verdi. Kuryeye hakaret ve küfürler ederek otobüse binen şoför daha sonra olay yerinden uzaklaştı.

Bu görüntülerin sosyal medyada tepki görmesi üzerine Niğde Belediyesi yazılı açıklamada bulundu. Yapılan yazılı açıklamada: “Gün içerisinde sosyal medyada bazı basın yayın organları üzerinden, S.S. 51 NO’lu Otobüs Kooperatifine bağlı bir Halk Otobüsü şoförünün motor kuryesi ile tartıştığı anlar kamuoyunun gündemine düşmüştür. Olayı öğrendiğimiz andan itibaren Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü tarafından gerekli aksiyon alınmış olup, motor kuryesinin maddi zararı giderilmiş ve otobüs şoförü ile ilgili de uzaklaştırma kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadeleri yer aldı.

İHA

Kayseri Gündem
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