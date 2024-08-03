Otobüs Terminali'nde köklü temizlik

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde kapsamlı yıkama ve temizlik çalışması yapıldı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali ve yanında bulunan Batı Garajı’nda Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından, otobüs terminali etrafında detaylı yıkama ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Hal Kompleksi’ndeki Çalışmanın Bir Benzeri de Bu Kez Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Yapıldı

Esnaf dostu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın hizmetleri doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, daha önce Büyükşehir Hal Kompleksi’nde gerçekleştirdiği temizlik faaliyetinin bir benzerini Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yaptı.

Esnaf da vatandaşlar da uygulamadan memnun oldu

Çok sayıda temizlik görevlisi ve arazözler vasıtasıyla zamanla kirlenen otobüs terminali binası çevresi, bol su ve köpük kullanılarak kapsamlı bir şekilde temizlendi. Gerek otobüs terminali esnafı gerekse vatandaşlar, gerçekleştirilen söz konusu çalışmadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Büyükşehir personeline teşekkürlerini iletti.