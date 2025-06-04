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Otobüse düşen 50 bin liralık kolyeyi alan şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince, 'Bir vatandaşımızın özel halk otobüsünde seyahat ederken düşürmüş olduğu 50.000 TL değerindeki altın kolyesinin bir şüpheli şahıs tarafından alınması' olayı neticesinde, Ş.B. (61) suça konu altın kolye ile birlikte yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Otobüse düşen 50 bin liralık kolyeyi alan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, “Bir vatandaşımızın özel halk otobüsünde seyahat ederken düşürmüş olduğu 50 bin TL değerindeki altın kolyesinin bir şüpheli şahıs tarafından alınması” olayı ile ilgili yapılan kamera ve saha çalışmaları neticesinde, Ş.B. (61) suça konu altın kolye ile birlikte yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.
Öte yandan ele geçirilen altın kolye sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi

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