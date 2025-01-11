Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Bekir Yıldız Bulvarı'nda otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada N.Y. (62) hayatını kaybederken İ.K. hafif, N.Y. ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 20.30 sularında Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otobüsle otomobilin çarpışması sonucu otomobil içerisindeki N.Y. (62 - Kadın) hayatını kaybederken N.Y. (65 - Erkek) ise ağır yaralandı. İ.K. (42) ise hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.