Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bekir Yıldız Bulvarı'nda otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada N.Y. (62) hayatını kaybederken İ.K. hafif, N.Y. ise ağır yaralandı.

Otobüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kaza, saat 20.30 sularında Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki otobüsle otomobilin çarpışması sonucu otomobil içerisindeki N.Y. (62 - Kadın) hayatını kaybederken N.Y. (65 - Erkek) ise ağır yaralandı. İ.K. (42) ise hafif yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya ilişkin polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi

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