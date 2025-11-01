Otobüsle şehre gelen ve valizinde uyuşturucu madde çıkan şahıs hakim karşısına çıktı

Haziran 2025’de Otogara giriş yapan bir otobüste arama yapan polis ekipleri bagaj kısmında bulunan bir valizde uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak M.G., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı . Hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık M.G. ile avukatı katıldı. Mahkemede suçlamayı reddeden M.G., “Adana’da çalışıyordum. Ailemin yanına gidecektim. O nedenle Kayseri Otogar’ına gelmiştim. Otobüsten indim, polis beni aldı. Benim aldığım uyuşturucu tütün olarak bilenen madde. Memlekete gittiğim için bulamam diye fazla aldım. Uyuşturucu ticareti yapmıyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.