  • Haberler
  • Asayiş
  • Otobüsle şehre gelen ve valizinde uyuşturucu madde çıkan şahıs hakim karşısına çıktı

Otobüsle şehre gelen ve valizinde uyuşturucu madde çıkan şahıs hakim karşısına çıktı

Şehirlerarası otobüsle Kayseri'ye gelen ve eşyaları arasında uyuşturucu çıkan M.G. suça konu maddeyi kullanmak için aldığını belirtti.

Otobüsle şehre gelen ve valizinde uyuşturucu madde çıkan şahıs hakim karşısına çıktı

Haziran 2025’de Otogara giriş yapan bir otobüste arama yapan polis ekipleri bagaj kısmında bulunan bir valizde uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak M.G., gözaltına alındıktan sonra tutuklandı . Hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık M.G. ile avukatı katıldı. Mahkemede suçlamayı reddeden M.G., “Adana’da çalışıyordum. Ailemin yanına gidecektim. O nedenle Kayseri Otogar’ına gelmiştim. Otobüsten indim, polis beni aldı. Benim aldığım uyuşturucu tütün olarak bilenen madde. Memlekete gittiğim için bulamam diye fazla aldım. Uyuşturucu ticareti yapmıyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir'
“Akciğer kanseri yüzde 70 sigara ile ilişkilidir”
Bakan Tunç, 'Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz'
Bakan Tunç, “Şehitler verdiğimiz terör belasından kurtulmanın eşiğindeyiz”
Jandarma uyardı: 'Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin'
Jandarma uyardı: “Güvenilirliğini teyit etmediğiniz bir ürün için ön ödeme göndermeyin”
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Kayseri 'Lösemi Haftası' etkinliklerle kutlanıyor
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Yasa dışı bahisle mücadeleyi MASAK koordine edecek
Akar, 'TBMM'ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir'
Akar, “TBMM’ye yönelik saygısızlık derhal düzeltilmelidir”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!