  • Otobüsün aküsünü çalan şüpheli kamera incelemeleri ile yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince bir otobüsün aküsünün çalınması olayı ile ilgili şüpheli Ö.F.O. (38) yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği Ekiplerince Melikgazi İlçesi Keykubat Mahallesi’nde meydana gelen “Hırsızlık” olayı ile ilgili yürütülen araştırmalar ve kamera incelemeleri neticesinde; bir otobüsün aküsünün çalınması olayını gerçekleştiren ve 21 adet suç kaydı bulunan Ö.F.O. (38) yakalandı, hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

