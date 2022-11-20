Otogarda bir şahıs polisleri kendi boğazını kesmekle tehdit etti

Olay, Kayseri şehir terminalinde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple otogarda olay çıkardı. Şahıs, boğazını kesmeye kalkıştı.

Çevredeki vatandaşlar olayı polise bildirdi. Şahıs, polisleri de boğazını kesmekle tehdit etti. Daha sonra kimliği belirsiz kişi polislerin çabasıyla ikna edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.