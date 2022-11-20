Otogarda bir şahıs polisleri kendi boğazını kesmekle tehdit etti
Kayseri şehir terminalinde bir kişi kendi boğazını kesmekle polisi tehdit etti.
- 20.11.2022 10:16
- Güncelleme: 20.11.2022 10:16
Olay, Kayseri şehir terminalinde yaşandı. Kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple otogarda olay çıkardı. Şahıs, boğazını kesmeye kalkıştı.
Çevredeki vatandaşlar olayı polise bildirdi. Şahıs, polisleri de boğazını kesmekle tehdit etti. Daha sonra kimliği belirsiz kişi polislerin çabasıyla ikna edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
1ha
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