Otokurtarıcının gizli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlüğü’nce Kayseri - Malatya yol uygulama noktasında durdurulan otokurtarıcı bir aracın alt kısmında özel tertibatlı olarak yapılan gizli bölme tespit edildi. Bu kapsamda M.H.M. (21) ve S.A.A. (21) isimli 2 yabancı uyruklu düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı edilmek üzere gerekli işlemler başlatıldı. Otokurtarıcı araçta bulunan M.T. (36) ve Ö.T. (40) da gözaltına alınarak, göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan haklarında gerekli adli işlemler başlatıldı.