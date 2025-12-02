Otomatik araçlar pazardan rekor pay aldı

ODMD'nin yayınlamış olduğu verilere Ocak-Kasım döneminde otomatik şanzımanlı araç satışları, pazar payının yüzde 94,6'sını aldı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), otomobil ve hafif ticari araç satışlarına dair verileri yayınladı.

Buna göre; Ocak-Kasım döneminde toplamda 1 milyon 176 bin 780 otomobil satıldı ve 887 bin 442’si otomatik şanzımanlı araçlar oldu ve pazarın yüzde 94,6’lık payını aldı. Manuel şanzımanlı araç satışı ise 50 bin 735 satış ile yüzde 5,4’lük pay alabildi.

