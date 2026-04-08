Otomobil beton bloğa çarptı: 1 yaralı
Kayseri'de, otomobilin devrilerek bir sitenin girişindeki beton bloğa çarptığı kazada sürücü yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Eğribucak Mahallesi’nde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 38 AKG 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildikten sonra bir sitenin girişinde bulunan beton bloğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle site girişinde hasar oluştu. Otomobilin sürücüsü C.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.