Otomobil çarpan genç kız yaşamını yitirdi

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Aracın çarptığı Fulya Turhan kazanın etkisiyle savruldu. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi gerçekleştirerek Erciyes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırdı. Genç kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri kazaya karışan sürücüyü arama çalışmaları başlattı.

Talihsiz kızın cenazesi ise bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şıhlı Mezarlığında defnedildi.