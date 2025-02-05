Otomobil çekilişinin talihlisi aracını teslim aldı

Kumsmall Mobilya AVM'nin düzenlediği otomobil ve hediye çekilişinin otomobil talihlisi Yusuf Bulut otomobilini teslim aldı.

Otomobil çekilişinin talihlisi aracını teslim aldı

Kumsmall Mobilya AVM’nin 19 Mayıs-29 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği otomobil ve hediye çekilişinin otomobil talihlisi Milli Piyango işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracını teslim aldı. 

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu 0 kilometre otomobilin talihlisi olan Yusuf Bulut’a otomobilinin anahtarını Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya verdi.

Haber Merkezi

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