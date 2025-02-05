Otomobil çekilişinin talihlisi aracını teslim aldı
Kumsmall Mobilya AVM'nin düzenlediği otomobil ve hediye çekilişinin otomobil talihlisi Yusuf Bulut otomobilini teslim aldı.
Kumsmall Mobilya AVM’nin 19 Mayıs-29 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlediği otomobil ve hediye çekilişinin otomobil talihlisi Milli Piyango işlemlerinin tamamlanmasının ardından aracını teslim aldı.
Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucu 0 kilometre otomobilin talihlisi olan Yusuf Bulut’a otomobilinin anahtarını Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya verdi.