Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye bölünürken araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

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  • 03.10.2023 10:46
  • Güncelleme: 03.10.2023 11:08
Otomobil ikiye bölündü: 1 ölü 3 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ikiye bölünürken araçta bulunan 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aksu mevkiinde meydana gelen kazada; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralanan 3 kişi ambulansla hastanelere kaldırılırken, araçta bulunan Mustafa C.’nin (20) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İkiye bölünen otomobil, incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

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