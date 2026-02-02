Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

KOCASİNAN İlçesi Bekir Yıldız Bulvarında otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza saat 20.30 sıralarında Kocasinan İlçesi Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarında meydana geldi. Erkilet Bulvarından Şehir istikametine giden E.K.’nin kullandığı hafif ticari araç ile A.R.K.’nın kullandığı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle hafif ticari araç refüje çıkarken otomobil yön kenarındaki boş araziye girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ambulans ile hastaneye kaldırılırken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

