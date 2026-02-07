Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesinde meydana gelen ve otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazalı araçlar kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı.