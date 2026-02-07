Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesinde meydana gelen ve otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Kocasinan İlçesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil refüjdeki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 aracın sürücüsü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazalı araçlar kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Sessiz Duruş: İsrail Ürünlerine Karşı Israrlı Boykot Sürüyor
Kayseri’de Sessiz Duruş: İsrail Ürünlerine Karşı Israrlı Boykot Sürüyor
Tarihçi Mustafa Cingil'den 'Erciyes Yolu' Tepkisi: '4 Bin Yıllık İsim Bir Kararla Silinemez'
Tarihçi Mustafa Cingil’den ‘Erciyes Yolu’ Tepkisi: “4 Bin Yıllık İsim Bir Kararla Silinemez”
CHP Kayseri Teşkilatı Niğde Mitingi için yollarda
CHP Kayseri Teşkilatı Niğde Mitingi için yollarda
Kayserispor'da devre arası 9 kişi gitti, 8 kişi geldi
Kayserispor’da devre arası 9 kişi gitti, 8 kişi geldi
Kayseri'de İnşaatın Son Katına Çıkan Şahıs İkna Edilerek İndirildi
Kayseri’de İnşaatın Son Katına Çıkan Şahıs İkna Edilerek İndirildi
600 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
600 kilogram bandrolsüz tütün ele geçirildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!