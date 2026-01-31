Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kaza saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Şehit Jandarma Astsubay Suat Sarı Caddesi ile Telefon Sokak kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre A.C. idaresindeki hafif ticari araç ile E.Ç.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada savrulan araç refüjdeki ağacı kırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüleri ile otomobilde bulunan 2 yolcu ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kazalı araçların yoldan kaldırılmasının ardından belediye ekipleri temizleme işlemi yaptı. Daha sonra yol trafiğe açıldı.

İHA

