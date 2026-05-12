Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 Yaralı
Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Yenişehir Mahallesi Süleyman Nazif Cadesinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 38 NS 919 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 06 EBV 015 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler, yaralı Kayseri Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
(RHA)