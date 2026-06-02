Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Kayseri'de, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ufuk Sokakta meydana geldi. A.Y. idaresindeki 38 AL 272 plakalı otomobil ile H.Ö. hakimiyetindeki 38 AIU 741 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü olan kurye yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yaralıyı Kayseri Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.