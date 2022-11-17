Otomobil, kaldırımda yürüyen yaşlı çifte çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, eşi ile 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Ö.G. yönetimindeki 38 EA 513 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak önce kaldırımda yürüyen H.Ö. ve R.Ö.’ye, ardından da elektrik direğine çarptı. Feci kazada, R.Ö. ağır yaralanırken, eşi H.Ö. ve otomobilde bulunan 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan R.Ö. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılırken, H.Ö. ve diğer yaralı şahısta Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. R.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Otomobil sürücüsü Ö.G. de, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.