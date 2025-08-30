Otomobil nasıl doğru park edilir?

Son zamlanlarda yaşanan yanlış parklar vatandaşları mağdur bırakıyor. Sürcü Kursu Yöneticisi Oğuzhan Göçmen, uygulamalı olarak doğru parkın nasıl yapılacağını anlattı. Yönetici Göçmen, “Bugün paralel park olayını anlatacağız. Direksiyon sınavında adayların zorlandığı, normal ehliyeti olan kişilerin de iki araba arasına park ederken zorlandığı paralel parkın birebir uygulamasını gerçekleştireceğiz. Bunları yaparken aracımız bazen kısa olabiliyor. Hatchback dediğimiz araçlar, bazen de uzun dediğimiz sedan araçlar olabiliyor. Daha da uzun kamyonet, kamyon ve tırda duruma göre, park alanının büyüklüğüne göre araçları park edebiliyorlar” şeklinde konuştu.

ARAÇ NASIL PARK EDİLİR?

Aracın nasıl park edileceğini anlatan Göçmen, şöyle konuştu: “Öndeki aracın yanına doğru park ediyoruz. Aracımızın büyüklüğüne göre kısalık ve uzunluğumuzu ayarlıyoruz. Tam yanına durduğumuzda dörtlü sinyali yakıyorum ve geri vitese aracımı aldıktan sonra sağ arka dikiz aynamdan, eğer araçta kelebek cam varsa oradan, eğer yoksa sağ arka camın birleşiminden diğer aracın sol arkasını görüyorum. Gördükten sonra tam tur sağ yapıyor ve içeri girmeye başlıyorum. Arkadaki aracın görüntüsünü sol dikiz aynamdan gödükten sonra aracımı durdurup 1.5 turu durdurup dümdüz geri geliyoruz. Dümdüz geri giderken sağ dikiz aynam, arkadaki aracın sol köşesiyle birleşik ve değmiyorsa tam sol yapıp içeri girmeye başlıyorum. El frenini çekip aracı durduruyorum.”