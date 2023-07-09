Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Yaralı
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
- 09.07.2023 15:30
- Güncelleme: 09.07.2023 15:36
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Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Delialiuşağı mahallesi mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonrasında ağır yaralanan 2 kişi, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İHA
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