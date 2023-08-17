Otomobil takla attı: 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Saraybosna mahallesi Bekir Yıldız bulvarı üzerinde E.K.’nin sürücüsü olduğu 42 FCF 64 plakalı otomobil takla attı. Kazanın ardından polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis yol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. İncelemelerin tamamlanmasının ardından otomobil, çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.