Otomobil takla attı, sürücü kurtarıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kazada can kaybı yaşanmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye olay yerinde müdahale etti. Maddi hasarın meydana geldiği kazada herhangi bir can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Haber Merkezi

