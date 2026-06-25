Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı

Kaza sabah saatlerinde Aşağı Karagöz mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 03 BR 152 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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