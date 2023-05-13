Otomobil tekerleğine sıkışan yavru kangal kurtarıldı
Sivas'ta otomobil tekerleğine sıkışan yavru Kangal köpeği itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.
- 13.05.2023 13:19
- Güncelleme: 13.05.2023 13:19
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Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Sivas’ta otomobil tekerleğine sıkışan yavru Kangal köpeği itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas Organize Sanayi Bölgesi 2. kısımda, bir sürücü otomobilini hareket ettireceği esnada tekerlek kısmından ses geldiğini fark etti. Tekerlekle diskin arasında yavru bir köpeğin sıkıştığını fark edince itfaiyeden yardım istedi. Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri tekerleği sökerek yavru köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.
İHA
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