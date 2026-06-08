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  • Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Kuzey Çevreyolunda otomobilin TIR'a arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Otomobil TIR’a arkadan çarptı: 4 yaralı

Kuzey Çevreyolunda otomobilin TIR’a arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Kocasinan İlçesinde Kuzey Çevreyolu’nda meydana geldi. Otomobil TIR’a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle TIR makasladı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri  E.O.(48), E.O.(23), E.O. (9) ile kimliği henüz belirlenemeyen bir yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

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