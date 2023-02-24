Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

 Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil TIR'a arkadan çarptı. Otomobilin ön tarafının dorse altına girdiği kazada sürücü hayatını kaybetti. 

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  • 24.02.2023 10:33
  • Güncelleme: 24.02.2023 10:33
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Otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü

Kaza, dün akşam Mimarsinan Köprüsü üzerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin ön tarafı TIR dorsesinin altına girerek ezildi. 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı.

1ha

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