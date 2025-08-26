Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 kişi hafif yaralı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde sabah saatlerinde TIR'a arkadan çarpan otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Otomobil TIR'ın altına girdi: 1 kişi hafif yaralı

Kaza saat 09.00 sıralarında Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil TIR’a arkadan çarptı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü M.İ. (25), tedavi altına alınırken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

