Otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyü yakınlarında dolu yağışının ardından kayganlaşan yolda otomobilin tırın altına girdiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Kayseri karayolu Elmalı köyü yakınlarında meydana geldi. M.Y. idaresindeki 26 SY 408 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybedince takla atarak yoldan çıktı. A.K. idaresindeki 24 AAD 599 plakalı tır yolda kaza yapan araca yardım etmek için durdu. H.R. (47) yönetimindeki 34 CMH 696 plakalı otomobil ise Sivas-Kayseri karayolu üzerinde duran tıra arkadan arkadan ok gibi saplandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kazada yaralanan sürücü H.R. Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.