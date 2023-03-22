Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

 Kayseri'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. 

PAYLAŞ
  • 22.03.2023 15:29
  • Güncelleme: 22.03.2023 15:29
  • 103
Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana geldi. 38 AHG 072 plakalı araç ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. 

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Palancıoğlu: 'Ramazan, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay'

Başkan Palancıoğlu: 'Ramazan, bereket, af ve mağfiretlerle dolu bir ay'

Talasgücü Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK: 2-1

Talasgücü Belediyespor – Yozgatspor 1959 FK: 2-1

Başkan Büyükkılıç'tan Doğu Garajı esnafına ziyaret

Başkan Büyükkılıç'tan Doğu Garajı esnafına ziyaret

Sedat Kılınç: 'Kayseri ye hizmet için varım'

Sedat Kılınç: 'Kayseri ye hizmet için varım'

Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 3 dükkân için ihale yapıldı

Battalgazi Mahallesi'nde 36 daire ve 3 dükkân için ihale yapıldı

Ramazan ayı KUMSMALL'da bir başka

Ramazan ayı KUMSMALL'da bir başka

Çok Okunanlar
1
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

2
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

3
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

4
'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

'Kayseri'de Korkuya Gerek Yok!'

5
Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

Savrun fayı kırılırsa Kayseri etkilenir mi?

6
'Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir'

“Karabasan olarak bilinen etki uyku bozukluğudur, dini bir kavram değildir”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elitaş, Ankara'dan aday adayı oldu

Elitaş, Ankara’dan aday adayı oldu

Selçuk Melekoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı seçildi

Selçuk Melekoğlu, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı seçildi

DAHA FAZLA
Kayserispor, Ethem Balcı'nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Kayserispor, Ethem Balcı’nın sözleşmesini 3 yıl daha uzattı

Hırsızlara 3 aylık takip sonucu operasyon: 2.5 milyon TL değerinde yanmış kablo ele geçirildi

Hırsızlara 3 aylık takip sonucu operasyon: 2.5 milyon TL değerinde yanmış kablo ele geçirildi

Ramazanın vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünler tezgâhlarda yerini aldı

Ramazanın vazgeçilmezi hurma ve hoşaflık ürünler tezgâhlarda yerini aldı

Yakup Er, MHP aday adaylığı için başvuru yaptı

Yakup Er, MHP aday adaylığı için başvuru yaptı

Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios'un sözleşmesi 2 sene uzatıldı

Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsios’un sözleşmesi 2 sene uzatıldı