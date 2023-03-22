Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kayseri'de otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
- 22.03.2023 15:29
- Güncelleme: 22.03.2023 15:29
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Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Oğuz Caddesi üzerinde meydana geldi. 38 AHG 072 plakalı araç ile motosiklet sürücüsü çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
1ha
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