Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 ölü
Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarında otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Kaza Melikgazi İlçesi Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.A. (40) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.M. (57) isimli kadına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Ç.M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından talihsiz kadının cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü F.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobil çekiciyle kaldırıldıktan sonra yol tamamen trafiğe açıldı.