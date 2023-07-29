Otomobilde çakmak gazı patladı: 4 yaralı

Kayseri’de otomobilin içerisinde patladığı iddia edilen çakmak gazı nedeniyle 4 kişi yaralandı.

İldem Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Ağca Sokak’ta meydana gelen olayda, park halindeki 38 AIA 670 plakalı otomobilde iddiaya göre çakmak gazı tüpü patladı. Patlamada otomobilde bulunan E.T., A.D., E.H. ve M.Y. yaralanırken, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi alınırken, polis ekipleri de araçta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.