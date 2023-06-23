Otomobildeki kardeşlere kanlı pusu: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

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  • 23.06.2023 12:27
  • Güncelleme: 23.06.2023 13:25
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Otomobildeki kardeşlere kanlı pusu: 2 yaralı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde seyir halindeki otomobile açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 381. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, içerisinde kardeş olan K.S. ve T.S.’nin bulunduğu seyir halindeki 38 D 2546 plakalı otomobile kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından pompalı tüfek ile ateş açıldı. Vücutlarına saçma isabet eden K.S. ve T.S. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kurşunların isabet etmesi sonucı maddi hasarın oluştuğu otomobilde inceleme yaptı. Olay karışan şüpheli şahısların yakalanması içinde çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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