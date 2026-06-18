Otomobile giren yılan ekipleri harekete geçirdi

Olay, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi’nde saat 16.00 civarında meydana geldi. Bir vatandaş otomobiline yılanın girdiğini görmesiyle ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı çıkartabilmek için uzun uğraşlar sarfetti. Araca daha detaylı bakılabilmesi için araç, itfaiye ekipleri ve otomobil sahibi eşliğinde İtfaiye Daire Başkanlığı’na götürüldü. İlk defa böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ancak itfaiye ekiplerine güveninin tam olduğunu dile getiren Otomobil sahibi Mert Ahmet Çalış, “Şans eseri arabanın yanından geçen arkadaşlar yılanın kuyruğunun sallandığını görmüş. Hemen itfaiyeyi aradık. İtfaiye personelleri sağolsun yardımcı oldular ama galiba içeride derin yerlere girmiş ki şu an aracı itfaiyeye götürüp kanalda bakacaklar. İlk defa başıma geliyor. Yılanı da hiç sevmem. En sevmediğim hayvandır. İnsanın en sevmediği çekim enerjisinden dolayı karşısına çıkıyor. Şimdi bile tüylerim diken diken. Ama itfaiye ekiplerine güveniyorum” şeklinde konuştu.