Otomobilin çarptığı 15 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kayseri Hisarcık'ta meydana gelen kazada A.H.E.'nin (54) idaresindeki otomobilin çarptığı yaya A.N.K. (15) ağır yaralandı.
Kaza, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi’nde meydana geldi. A.H.E.’nin (54) idaresindeki otomobil yaya A.N.K.’ye (15) çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralı A.N.K.’ye ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirerek hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.