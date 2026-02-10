Otomobilin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hafif yaralandı
Kayseri'de Ö.Ü. (39) isimli kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı C.C.Ç. (7) isimli çocuk hafif yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi Esnaf TOKİ civarında meydana geldi. Ö.Ü. isimli kadın sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen C.C.Ç. isimli çocuğa çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif yaralanan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.