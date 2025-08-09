Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

  • Haberler
Kayseri'nin Tomarza ilçesinde H.E. idaresindeki otomobilin çarptığı ağır yaralı bisiklet sürücüsü Mehmet Karamanoğlu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Tomarza’da meydana geldi. H.E. idaresindeki otomobil, bisiklet sürücüsü Mehmet Kahramanoğlu’na çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı bisiklet sürücüsü Kahramanoğlu hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

