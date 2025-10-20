Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü defnedildi
Kayseri'de biri park halinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Furkan Kaan Yurdakul (27) defnedildi.
Kaza, dün sabah saatlerinde Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi Nil Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan Kaan Yurdakul’un (27) kullandığı motosiklet ile Ö.Ş. (20) idaresindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yurdakul park halindeki kamyonete çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Develi Kale Mahallesi nüfusuna kayıtlı Yurdakul, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazınından ardından Erkilet Bülbülpınarı mezarlığına defnedildi.